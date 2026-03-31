Buharda pişen geleneksel lezzet: Türkmen mantısı tarifi

Türkmen mutfağının köklü yemeklerinden biri olan mantı, Türk mutfağındaki klasik mantıdan farklı olarak daha büyük hazırlanır ve buharda pişirilir. Etli iç harcı ve yumuşacık hamuruyla dikkat çeken bu lezzet, özellikle kalabalık sofralarda sıkça tercih edilir.
TÜRKMEN MANTISI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
Hamuru için:
- 3 su bardağı un
- 1 su bardağı ılık su
- 1 çay kaşığı tuz
İç harcı için:
- 300 gram kıyma
- 1 adet kuru soğan
- Tuz
- Karabiber
Üzeri için:
- Yoğurt
- Sarımsak
- Tereyağı
- Kırmızı toz biber
TÜRKMEN MANTISI NASIL YAPILIR?
Öncelikle un, su ve tuzu karıştırarak yumuşak bir hamur yoğurun. Hamuru dinlenmeye bırakın.
İç harcı için kıyma, ince doğranmış soğan, tuz ve karabiberi karıştırın.
Dinlenen hamuru açın ve büyük kareler halinde kesin. Her bir parçanın ortasına iç harçtan koyarak bohça şeklinde kapatın.
Hazırladığınız mantıları buharda pişirme aparatına dizin ve yaklaşık 20-25 dakika pişirin.