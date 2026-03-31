Buharda pişen geleneksel lezzet: Türkmen mantısı tarifi

Türkmen mutfağının köklü yemeklerinden biri olan mantı, Türk mutfağındaki klasik mantıdan farklı olarak daha büyük hazırlanır ve buharda pişirilir. Etli iç harcı ve yumuşacık hamuruyla dikkat çeken bu lezzet, özellikle kalabalık sofralarda sıkça tercih edilir.

TÜRKMEN MANTISI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için:

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

300 gram kıyma

1 adet kuru soğan

Tuz

Karabiber

Üzeri için:

Yoğurt

Sarımsak

Tereyağı

Kırmızı toz biber

TÜRKMEN MANTISI NASIL YAPILIR?

Öncelikle un, su ve tuzu karıştırarak yumuşak bir hamur yoğurun. Hamuru dinlenmeye bırakın.

İç harcı için kıyma, ince doğranmış soğan, tuz ve karabiberi karıştırın.

Dinlenen hamuru açın ve büyük kareler halinde kesin. Her bir parçanın ortasına iç harçtan koyarak bohça şeklinde kapatın.

Hazırladığınız mantıları buharda pişirme aparatına dizin ve yaklaşık 20-25 dakika pişirin.