Bulutların üzerinde bir lezzet: Kahvaltı sofrasında görsel şölen sunan bulut yumurta tarifi...

Klasik sahanda yumurtayı bir kenara bırakın. Tabakta hem görüntüsüyle büyüleyen hem de dokusuyla hayran bırakan enfes bir yumurta tarifi hazırlamak mümkün. Dışı bembeyaz ve pofuduk bir bulut, tam ortasında ise güneş gibi parlayan akışkan bir sarı...

MALZEMELER

2 adet büyük boy yumurta (Taze olması akların daha iyi kabarması için kritik)

2 yemek kaşığı ince rendelenmiş parmesan veya eski kaşar

Bir tutam tuz

Taze çekilmiş karabiber

Alt taban için: İsteğe bağlı bir dilim kızarmış ekşi mayalı ekmek

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

Yumurtaların sarılarını ve aklarını birbirinden dikkatlice ayırın. Sarıları bozmadan, her birini ayrı küçük kaplara veya yumurta kabuklarının içine koyarak kenara alın.

Yumurta aklarını geniş bir kaba alın ve bir çimdik tuz ekleyerek mikserle kar gibi olana kadar çırpın. Kabı ters çevirdiğinizde akmıyorsa, bulutlarınız hazır demektir.

Kabarttığınız yumurta aklarının içine rendelenmiş peyniri ve karabiberi ekleyin. Bir spatula yardımıyla, akları söndürmeden nazikçe alttan üste doğru karıştırın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yumurta aklarını iki büyük yığın halinde paylaştırın. Kaşığın tersiyle ortalarına, daha sonra sarıları koymak için hafif çukurlar açın.

Önceden ısıtılmış 230°C fırında, bulutların kenarları hafifçe pembeleşene kadar yaklaşık 3-4 dakika pişirin.

Tepsiyi fırından çıkarın ve ayırdığınız yumurta sarılarını hazırladığınız çukurların tam ortasına nazikçe yerleştirin.

Tekrar fırına verin ve sarıların kıvamını koruması için sadece 2 dakika daha pişirin.