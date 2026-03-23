Bursa lezzeti evde: İskender kebap nasıl yapılır?

Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan İskender kebap, ince dilimlenmiş et, tereyağlı sos ve yoğurtla servis edilen özel bir lezzettir. Evde hazırlanması zor gibi görünse de pratik yöntemlerle oldukça başarılı sonuçlar elde etmek mümkün. Bu tarifle hem ekonomik hem de lezzetli bir İskender hazırlayabilirsiniz.

EV YAPIMI İSKENDER İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Et için:

400 gram dana eti (ince dilimlenmiş)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

Sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 adet domates (rendelenmiş)

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Servis için:

2 adet pide veya tırnak pide

1 kase yoğurt

2 yemek kaşığı tereyağı (üzeri için)

EV YAPIMI İSKENDER NASIL YAPILIR?

Öncelikle etleri ince şeritler halinde doğrayın ve zeytinyağı ile tavada yüksek ateşte pişirin. Etler suyunu salıp çekene kadar kavurun, ardından tuz ve karabiber ekleyin.

Sos için ayrı bir tavada tereyağını eritin, rendelenmiş domates ve salçayı ekleyerek birkaç dakika pişirin. Kıvam alan sosu ocaktan alın.

Pideleri küçük küpler halinde doğrayarak servis tabağına alın. Üzerine hazırladığınız domates sosunu gezdirin. Ardından pişen etleri pidelerin üzerine yerleştirin.

Yanına yoğurt ekleyin ve son olarak kızdırılmış tereyağını üzerine dökerek servis edin.