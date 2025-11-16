Bursa mutfağının efsane lezzeti: Cantık tarifi

Kıvamıyla mest eden hamuru ve lezzet dolu kıymalı harcıyla cantık, Bursa mutfağının en sevilen ve kendine has tatlarından biri olarak öne çıkıyor. Peki, Bursa mutfağının bu efsane lezzeti nasıl yapılır? İşte, nefis cantık tarifi...

CANTIK P İ DE TAR İ F İ

Malzemeler

Hamuru için:

5 su bardağı un

2 su bardağı ılık su

1 paket instant maya

1 çay bardağı süt

1 yemek kaşığı silme tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 adet yumurta beyazı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Kıymalı harç için:

300 gram kıyma

2 adet soğan

6 adet biber

1 adet kapya biber

Yarım demet maydanoz

2 adet domates

1 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım yemek kaşığı kekik

Hamur kenarları için:

1 adet yumurta sarısı

CANTIK P İ DE YAPILI Ş I

Hamur için küçük bir kabın içine maya, ılık su, toz şeker ve sütü ekleyip karıştırın.

Karışımın üzerini kapatarak mayanın aktifleşmesi için 5-10 dakika bekleyin.

Ardından aynı kaba sıvı yağ, yumurta akı ve tuzu ekleyip tüm sıvı malzemeleri karıştırın.

Geniş bir kaba unu alın ve ortasını havuz şeklinde açın.

Hazırladığınız sıvı karışımı unun ortasına dökün ve hamuru iyice yoğurun.

Hamurun üzerini streç filmle kapatıp 1 saat dinlenmeye bırakın.

İç harç için bir kapta kıyma, soğan, yeşil biber, kırmızı biber, domates, tuz, karabiber ve kimyonu doğrayıp güzelce karıştırın.

Hamur mayalandığında portakal büyüklüğünde parçalar koparın ve unlanmış tezgâhta yuvarlayın.

Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin ve hamurları birbirine yapışmayacak şekilde dizin.

Hamur bezelerini elinizle bastırarak açın ve kenarlarının yüksek kalmasına dikkat edin.

Açtığınız hamurların ortasına kıymalı harcı yerleştirin.

Yumurta sarısını fırçayla hamurun kenarlarına sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Pişen pideleri oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!