Bursa'nın efsane lezzeti: Ev yapımı cantık tarifi

Bursa'nın yöresel yemeklerinden biri olan cantık, Osmanlı mutfağından günümüze ulaşan nefis bir pide çeşididir. Fırında pişirilen, ortası açık ve genellikle kıymalı harçla yapılan bu lezzet, özellikle sabah kahvaltılarında ya da öğle öğünlerinde sıkça tercih edilir. Yuvarlak formu, bol iç harcı ve pamuk gibi hamuruyla dikkat çeker.

MALZEMELER

Hamur için:

1 su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı ılık su

1 paket instant maya (veya 1 yemek kaşığı kuru maya)

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

3-3,5 su bardağı un

2 yemek kaşığı sıvı yağ

İç harç için:

250 g kıyma

1 adet kuru soğan (rendelenmiş)

1 adet yeşil biber (ince doğranmış)

1 domates (rendelenmiş, suyu süzülmüş)

Tuz, karabiber, pul biber

HAZIRLANIŞI

1. Hamuru Hazırlayın:

Ilık süt, su, maya ve şekeri karıştırın. 10 dakika bekletin. Üzerine un, tuz ve sıvı yağı ekleyip yoğurun. Üzeri örtülü şekilde 1 saat mayalanmaya bırakın.

2. İç Harcı Hazırlayın:

Tüm iç harç malzemelerini çiğden karıştırın. Soğuk olarak bekletin.

3. Şekil Verin:

Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler alın. Her birini yuvarlak şekilde açın. Ortasına iç harçtan koyun ve kenarları hafif yukarıda kalacak şekilde pide gibi şekillendirin.

4. Fırında Pişirme:

Önceden ısıtılmış 200°C fırında, altı üstü kızarana kadar yaklaşık 15–20 dakika pişirin.