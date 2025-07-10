California Roll tarifi...

Enfes California Roll evde çok pratik bir şekilde hazırlanabilir. İşte enfes tarif...
MALZEMELER (4 rulo – 24 parça için):
Sushi Pirinci için:
2 su bardağı sushi pirinci (ya da baldo pirinç)
2,5 su bardağı su
3 yemek kaşığı pirinç sirkesi
1 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
İç Harcı için:
1 adet olgun avokado (ince dilimlenmiş)
1 adet salatalık (çekirdeği çıkarılmış, ince şerit halinde doğranmış)
Surimi (yengeç aromalı çubuk – 6–8 adet, uzunlamasına bölünmüş)
Dışı için:
4 adet nori (deniz yosunu) yaprağı
Kavrulmuş susam veya tobiko (isteğe bağlı)
Servis için:
Soya sosu
Wasabi (isteğe bağlı)
Zencefil turşusu (gari)
TARİF
Pirinci soğuk suda nişastası çıkana kadar iyice yıkayın.
2,5 su bardağı su ile birlikte tencereye alın, kapağı kapalı şekilde önce yüksek ateşte kaynatın, sonra kısık ateşte 12-15 dakika kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra 10 dakika dinlendirin.
Ayrı bir kasede pirinç sirkesi, toz şeker ve tuzu karıştırıp pirince ekleyin. Tahta kaşıkla nazikçe karıştırarak soğumaya bırakın.
Salatalıkların çekirdekli kısımlarını çıkarıp uzunlamasına doğrayın.
Avokadoyu soyup dilimleyin.
Surimi çubuklarını boyuna ikiye ya da üçe bölün.
Bir sushi matının (makisu) üzerine streç film serin.
Nori yaprağını parlak kısmı alta gelecek şekilde yerleştirin.
Ellerinizi suyla hafifçe nemlendirerek sushinin üstüne pirinçten ince bir tabaka yayın.
Pirincin üstüne kavrulmuş susam serpin.
Ardından nori yaprağını ters çevirin; pirinç dışta kalacak şekilde.
Nori’nin tam ortasına, uzunlamasına surimi, salatalık ve avokadoyu yerleştirin.
Mutfak matı yardımıyla dikkatlice ve sıkıca rulo yapın.
Sardığınız ruloyu streç filmle sarılı şekilde 10–15 dakika buzdolabında bekletirseniz daha kolay kesilir.
Bıçağınızı suyla ıslatarak rulonuzu 6 eşit parçaya bölün.
Soya sosu, wasabi ve zencefil turşusuyla servis edin.
CALIFORNIA ROLL İÇİN PÜF NOTALAR...
Pirincin dışarıda kalması nedeniyle elinizin ve bıçağınızın ıslak olması yapışmayı önler.
Surimi bulamazsanız haşlanmış karidesle de yapabilirsiniz.
Avokadonun kararmaması için biraz limon suyu sürebilirsiniz.