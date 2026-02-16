Çanakkale'nin meşhur lezzeti: Melki yemeği nasıl yapılır?

Melki (çıntar olarak da bilinir), genellikle çam ormanlarında yetişen turuncu renkli bir mantar türüdür. Doğadan toplandığı için güvenilir kaynaktan temin edilmesi büyük önem taşır. Kültür mantarına göre daha yoğun aromalı ve hafif topraksı bir tada sahiptir.

MALZEMELER

500 gram melki mantarı

1 adet büyük kuru soğan

2 diş sarımsak

2 adet yeşil biber

2 adet domates (veya 1 çay bardağı domates rendesi)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Pul biber (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Melki mantarlarını bol suyla yıkayıp üzerindeki toprak kalıntılarını temizleyin. Büyük olanları iri parçalar halinde doğrayın.

Tavaya zeytinyağını alın ve yemeklik doğranmış soğanları ekleyerek pembeleşinceye kadar kavurun.

Doğranmış sarımsak ve biberleri ilave edip birkaç dakika daha soteleyin.

Melkileri tavaya ekleyin. Mantarlar önce suyunu salacak, ardından çekmeye başlayacaktır.

Küp doğranmış domatesleri ekleyin, tuz ve baharatları ilave edin.

Kısık ateşte yaklaşık 15–20 dakika pişirin.

Sıcak servis yapın. Yanına yoğurt veya taze ekmek çok yakışır.