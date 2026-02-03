Çay demlenirken hazırlanan enfes lezzet: Ispanaklı lorlu poğaça tarifi

Ispanaklı lorlu poğaça, klasik poğaça tariflerine hem daha hafif hem de daha besleyici bir yorum kazandırır. Ispanağın ferah aroması ve lor peynirinin yumuşak dokusu, poğaça hamuruyla mükemmel bir uyum sağlar. Peki, çay demlenirken hazırlayabileceğiniz bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, yumuşacık dokusuyla ıspanaklı lorlu poğaça tarifi...

ISPANAKLI LORLU POĞAÇA TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

1 su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta (sarısı üzeri için ayrılacak)

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

Aldığı kadar un

İç harcı için:

200 g lor peyniri

1 su bardağı ince doğranmış ıspanak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

Üzeri için:

Yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

ISPANAKLI LORLU POĞAÇA YAPILIŞI

Ilık süt, şeker ve mayayı karıştırıp 5 dakika bekleyin.

Sıvı yağ, yumurta ve tuzu ekleyin.

Unu azar azar ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Üzerini örtüp 40 dakika mayalandırın.

Doğranmış ıspanakları zeytinyağıyla hafifçe soteleyin.

Ocaktan alıp lor peyniri, tuz ve karabiberi ekleyin.

Soğumaya bırakın.

Mayalanan hamurdan parçalar koparın, açın.

Ortasına iç harçtan koyup kapatın.

Poğaçaları tepsiye dizin, 10–15 dakika dinlendirin.

Üzerine yumurta sarısı sürün, susam veya çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 20–25 dakika pişirin.

Afiyet olsun!