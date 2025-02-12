Çay saatinin kurtarıcısı: Ispanaklı börek tarifi

Yayınlanma: 12.02.2025 - 11:06

Güncelleme: 12.02.2025 - 11:06

Kahvaltılarda, çay saatlerinde veya ana yemek olarak tüketilebilen bu börek, hem pratik hem de besleyicidir. İşte en lezzetli ve kolay ıspanaklı börek tarifi!

Malzemeler

İç harcı için:

500 gr taze ıspanak

1 adet büyük soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

100 gr beyaz peynir (isteğe bağlı)

Yufka için:

3 adet yufka

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

Yapılışı

İç harcı hazırlayın: Ispanakları iyice yıkayıp doğrayın. Bir tavada sıvı yağı ısıtın, yemeklik doğranmış soğanı ekleyip kavurun. Ardından ıspanakları ekleyerek suyunu çekene kadar soteleyin. Tuz ve karabiber ekleyip ocaktan alın. Soğuyunca peyniri ekleyin ve karıştırın.

Sosu hazırlayın: Bir kasede süt, sıvı yağ ve yumurtayı çırpın.

Böreği şekillendirin: İlk yufkayı tezgaha serin ve hazırladığınız sostan üzerine sürün. İkinci yufkayı üzerine koyup tekrar soslayın. Üçüncü yufkayı da ekleyip tekrar sosladıktan sonra yufkaları üçgen şeklinde 8 parçaya kesin.

İç harcı ekleyin: Her üçgenin geniş kısmına iç harçtan koyun ve sigara böreği gibi rulo yaparak sarın.

Pişirme: Börekleri yağlı kağıt serili tepsiye dizin ve üzerine yumurta sarısı sürüp 180°C önceden ısıtılmış fırında 25-30 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.