Çay saatlerin yeni favorisi: Üzümlü cevizli nokul tarifi

Üzümlü cevizli nokul, özellikle Karadeniz ve İç Anadolu’da sıkça yapılan, mayalı hamurdan hazırlanan geleneksel bir fırın lezzetidir. Kat kat açılan hamurun içine serpiştirilen ceviz ve kuru üzüm karışımı, pişerken nefis bir aroma yayar. Dışı hafif çıtır, içi yumuşacık olan bu tarif; kahvaltılarda, çay saatlerinde ve özel gün sofralarında gönül rahatlığıyla sunulabilir. İşte, enfes iç harcıyla üzümlü cevizli nokul tarifi...

ÜZÜMLÜ CEVİZLİ NOKUL TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

1 paket yaş maya (42 g) veya 1 paket kuru maya

5 su bardağı ılıktan bir tık daha sıcak su

1 tatlı kaşığı tuz

3 yemek kaşığı toz şeker

1 kg un (kontrollü ekleyin)

İç harcı için:

2 su bardağı ince dövülmüş ceviz içi

1 su bardağı kuru üzüm

1 su bardağına yakın sıvı yağ

1 yemek kaşığı toz şeker

Üzeri için:

2 adet yumurta sarısı

ÜZÜMLÜ CEVİZLİ NOKUL YAPILIŞI

Geniş bir yoğurma kabına ılık suyu alın.

Yaş mayayı suyun içine ekleyip tamamen eriyene kadar karıştırın.

Tuz ve şekeri ilave ederek homojen hale getirin.

Unu azar azar ekleyerek yoğurmaya başlayın.

Hamur; ne çok sert ne de çok yumuşak olmalı.

Ele hafif yapışan ama toparlanan, poğaça kıvamında bir hamur elde edin.

Hamurun üzerini temiz bir bezle kapatın ve ılık bir ortamda yaklaşık 40–60 dakika mayalanmaya bırakın.

Hacmi belirgin şekilde artınca hazır demektir.

Ayrı bir kapta ceviz, kuru üzüm ve şekeri karıştırın.

Malzemelerin eşit dağılması yeterlidir.

Mayalanan hamurdan portakal büyüklüğünde bezeler koparın.

Küçük bir kaseye sıvı yağ koyun.

Ellerinizi hafifçe yağa batırarak hamuru tezgâh üzerinde bastırarak genişletin.

Açtığınız hamurun yüzeyini hafifçe yağlayın.

İç harcı her yerine serpiştirin ve hamuru sıkı bir rulo şeklinde sarın.

Ruloyu birkaç parmak genişliğinde dilimleyin.

Yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı yerleştirin.

Üzerini örtüp 15–20 dakika daha mayalanmaya bırakın.

Üzerlerine yumurta sarısı sürün.

Önceden ısıtılmış 180–190 derece fırında, alt-üst ayarda üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan nokulları ilk sıcaklığı çıktıktan sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!