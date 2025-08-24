Çay saatlerine çok yakışacak enfes lezzet: Korvapuusti tarifi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.08.2025 15:41:00
Tarçın ve kardamom kokusuyla hem mutfağınızı hem de ruhunuzu ısıtacak, Finlandiya’nın en sevilen çöreklerinden biri olan korvapuusti, kahve saatlerine enfes bir tat katıyor. Peki, çay saatlerine çok yakışacak bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes korvapuusti tarifi...

Korvapuusti, Finlandiya mutfağının en bilinen ve sevilen hamur işlerinden biridir. Türkçeye "kulak tokadı" ya da "kulak çöreği" olarak çevrilebilen bu tatlı, özellikle kahve saatlerinde ikram edilen geleneksel bir tarçınlı rulo çörektir. Yumuşacık hamuru, içindeki tarçınlı şeker karışımı ve üzerine serpiştirilen iri şeker taneleriyle hem görsel hem de lezzet açısından oldukça caziptir. Peki, çay saatlerine çok yakışacak bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes korvapuusti tarifi...

Image

KORVAPUUSTI TARİFİ


Malzemeler


500 ml ılık süt
1 paket instant maya
150 g tereyağı (eritilmiş)
1 su bardağı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
2 çay kaşığı öğütülmüş kakule (isteğe bağlı)
7–8 su bardağı un
İç harcı için:
100 g tereyağı (oda sıcaklığında)
1 su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı tarçın
Üzeri için:
1 yumurta (çırpılmış)
İri toz şeker (ya da inci şeker)


KORVAPUUSTI YAPILIŞI


Ilık süt, maya ve şekeri geniş bir kapta karıştırın.
Ardından eritilmiş tereyağı, tuz ve kakuleyi ekleyin.
Yavaş yavaş un ilave ederek ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin. 
Hamurun üzerini örterek yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın.
Mayalanan hamuru unlu tezgâha alın, dikdörtgen şeklinde açın. 
Üzerine tereyağını sürün, tarçın ve şekeri eşit şekilde serpiştirin.
Hamuru rulo halinde sarın. 
Ardından verev şekilde üçgen dilimler kesin ve ortalarına hafif bastırarak kulak şekli verin.
Şekil verdiğiniz çörekleri yağlı kağıt serili tepsiye dizin. 
Üzerlerine yumurta sürün, iri şeker serpiştirin.
Önceden ısıtılmış 200°C fırında 12-15 dakika altın rengini alana kadar pişirin.
Afiyet olsun!

