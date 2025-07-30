Çay saatlerine çok yakışan enfes bir İtalyan kurabiyesi: Baci di Dama tarifi

Baci di Dama, İtalya'nın Piedmont bölgesine özgü, iki ince fındıklı kurabiyenin çikolatayla birleştirilmesiyle oluşan nefis bir lezzet klasiğidir. Adını, iki kurabiyenin birleşip hanımefendinin öpücüğünü andıran görünümünden alır. Ağızda dağılan yapısı ve zarif tadıyla özel günlerinizin vazgeçilmezi olacak. Peki, çay saatlerine çok yakışan bu enfes İtalyan kurabiyesi nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle Baci di Dama tarifi...

Baci di Dama Tarifi

Malzemeler:

100 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

100 gram toz şeker

100 gram un

100 gram toz fındık (ince çekilmiş)

1 paket vanilin

80 gram bitter çikolata (eritmek için)

Baci di Dama Yapılışı

Oda sıcaklığındaki tereyağını ve şekeri bir kapta iyice karıştırın.

Ardından toz fındık, un ve vanilini ekleyerek yumuşak ama şekil alabilir kıvamda bir hamur elde edin.

Hamurdan fındık büyüklüğünde parçalar koparın ve avuç içinde yuvarlayın.

Yağlı kağıt serilmiş tepsiye aralıklı dizin.

Önceden ısıtılmış 160°C fırında 15-18 dakika kadar, çok fazla kızartmadan pişirin.

Kurabiyeleri fırından çıkarınca tamamen soğumaya bırakın.

Bitter çikolatayı benmari usulü eritin.

Soğuyan kurabiyelerin düz kısmına çikolatadan sürüp diğer bir kurabiye ile birleştirin.

Baci di Dama’yı çay saatlerinde ya da kahve yanında servis edebilirsiniz.

Hava almayan cam bir kavanozda 1 haftaya kadar tazeliğini korur.

Afiyet olsun!