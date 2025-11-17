Çay saatlerine çok yakışan enfes lezzet: MasterChef medovik pasta tarifi

Medovik, yani Rus bal pastası, yumuşacık katları ve hafif karamelli tadıyla dünya çapında sevilen bir tatlıdır. Orijinal tariflerde bal ve krema birleşimiyle elde edilen katmanlar, pastayı hem lezzetli hem de şık yapar. Peki, çay saatlerine çok yakışan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, MasterChef medovik pasta tarifi...

MASTERCHEF MEDOVİK PASTA TARİFİ

Malzemeler

Keki için:

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı bal

100 g tereyağı

1 çay kaşığı karbonat

2,5 su bardağı un

Kreması için:

500 ml süt kreması veya krema

2 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilya

MASTERCHEF MEDOVİK PASTA YAPILIŞI

1. Keki Hazırlayın

K üçük bir tencereye bal ve tereya ğını ekleyip kısık ateşte eritin.

Ayrı bir kasede yumurta ve şekeri ç ırpın. Karışıma eritilmiş bal ve tereyağını ekleyin.

Karbonat ve unu ekleyip yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamuru 6 –7 e şit par çaya ay ırın, her par çay ı ince daireler halinde a ç ın.

2. Keki Pişirin

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında her katı 5 –7 dakika kadar pi şirin. Katlar hafif çe k ızarmalı, çok sert olmamal ı.

3. Kremayı Hazırlayın

Kremayı toz şeker ve vanilya ile ç ırpın, k öpüklü ve hafif k ıvamlı olana kadar karıştırın.

4. Pastayı Kat Kat Hazırlayın

Kek katlarını tezgaha alın, her katın üzerine kremadan sürün ve üst üste dizin.

En üst kat ı ve kenarları da kremayla kaplayın.

Arzuya g öre üzerine ince çekilmi ş ceviz veya kakao serpebilirsiniz.

5. Dinlendirin ve Servis Edin