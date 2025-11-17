Çay saatlerine çok yakışan enfes lezzet: MasterChef medovik pasta tarifi

Medovik, yani Rus bal pastası, yumuşacık katları ve hafif karamelli tadıyla dünya çapında sevilen bir tatlıdır. Orijinal tariflerde bal ve krema birleşimiyle elde edilen katmanlar, pastayı hem lezzetli hem de şık yapar. Peki, çay saatlerine çok yakışan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, MasterChef medovik pasta tarifi...
MASTERCHEF MEDOVİK PASTA TARİFİ
Malzemeler
Keki için:
4 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
3 yemek kaşığı bal
100 g tereyağı
1 çay kaşığı karbonat
2,5 su bardağı un
Kreması için:
500 ml süt kreması veya krema
2 yemek kaşığı toz şeker
1 paket vanilya
MASTERCHEF MEDOVİK PASTA YAPILIŞI
1. Keki Hazırlayın
- Küçük bir tencereye bal ve tereyağını ekleyip kısık ateşte eritin.
- Ayrı bir kasede yumurta ve şekeri çırpın. Karışıma eritilmiş bal ve tereyağını ekleyin.
- Karbonat ve unu ekleyip yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.
- Hamuru 6–7 eşit parçaya ayırın, her parçayı ince daireler halinde açın.
2. Keki Pişirin
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında her katı 5–7 dakika kadar pişirin. Katlar hafifçe kızarmalı, çok sert olmamalı.
- 3. Kremayı Hazırlayın
- Kremayı toz şeker ve vanilya ile çırpın, köpüklü ve hafif kıvamlı olana kadar karıştırın.
4. Pastayı Kat Kat Hazırlayın
- Kek katlarını tezgaha alın, her katın üzerine kremadan sürün ve üst üste dizin.
- En üst katı ve kenarları da kremayla kaplayın.
- Arzuya göre üzerine ince çekilmiş ceviz veya kakao serpebilirsiniz.
5. Dinlendirin ve Servis Edin
- Medovik’i buzdolabında en az 4 saat dinlendirin, tercihen bir gece bekletin.
- Dilimleyerek servis edin ve nefis kremalı bal tadının keyfini çıkarın.