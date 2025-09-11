Çay saatlerine çok yakışan geleneksel lezzet: MasterChef pırasalı Arnavut böreği tarifi

Pırasanın sağlıklı ve besleyici yapısı, incecik açılmış yufkaların çıtır lezzetiyle buluştuğunda ortaya eşsiz bir Arnavut böreği çıkıyor. Hem hafif hem de doyurucu olan bu tarif, geleneksel mutfakların vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor. katar. Peki, çay saatlerine çok yakışan bu geleneksel lezzet nasıl yapılır? İşte, çıtır çıtır MasterChef pırasalı Arnavut böreği tarifi...

PIRASALI ARNAVUT BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler:

4 adet yufka

4-5 dal pırasa

1 adet soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1 su bardağı süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta (üzeri için)

PIRASALI ARNAVUT BÖREĞİ YAPILIŞI

Pırasaları ince ince doğrayın.

Soğanı küp şeklinde doğrayarak zeytinyağında kavurun.

Ardından pırasaları ekleyip yumuşayana kadar soteleyin.

Tuz, karabiber ve pul biber ile lezzetlendirin, ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Yufkalardan birini tezgaha serin ve süt ile yağ karışımından sürün.

Üzerine ikinci yufkayı yerleştirin.

Hazırladığınız pırasalı harcı yufkanın ortasına yayın ve rulo şeklinde sarın.

Yağlanmış fırın tepsisine böreği yerleştirin.

Aynı işlemi kalan yufkalar için de uygulayın.

Üzerine çırpılmış yumurta sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar, yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Fırından çıkan böreği ilk sıcağı geçtikten sonra dilimleyip servis edin.

Pırasaları çok fazla pişirmeden hafif diri bırakmak böreğin lezzetini artırır.

İsterseniz pırasalı harca lor peyniri ekleyerek daha farklı bir aroma yakalayabilirsiniz.

Böreği sıcak servis etmek, çıtırlığını korumasını sağlar.

Afiyet olsun!