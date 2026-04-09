Çay saatlerine çok yakışan hafif lezzet: Çilekli turta tarifi

Çilekli turta, mevsimin en sevilen meyvelerinden çileğin ferah aromasıyla hazırlanan, hem göze hem damağa hitap eden özel bir tatlıdır. Çıtır hamur tabanı, ipeksi krema dolgusu ve üzerini süsleyen parlak çileklerle bu tarif; çay saatlerinden özel davet sofralarına kadar her ana zarif bir dokunuş katar. İşte, enfes aromasıyla çilekli turta tarifi...

ÇİLEKLİ TURTA TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

125 gram tereyağı

1 çay bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta

2 su bardağı un

1 paket vanilin

Kreması için:

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

4 yemek kaşığı toz şeker

1 yumurta sarısı

1 paket vanilin

Üzeri için:

300 gram taze çilek

1 paket tart jölesi (isteğe bağlı)

Püf noktası:

Turta hamurunu pişirmeden önce buzdolabında 15 dakika dinlendirmek, daha kıtır bir taban elde etmenizi sağlar.

ÇİLEKLİ TURTA YAPILIŞI

Hamur için tereyağı, pudra şekeri, yumurta ve vanilini karıştırın.

Unu ekleyip yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamuru tart kalıbına yayın ve çatalla delikler açın.

Önceden 180 derece ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin.

Krema için süt, un, nişasta, şeker ve yumurta sarısını tencerede karıştırarak pişirin.

Koyulaşınca vanilini ekleyin ve soğumaya bırakın.

Soğuyan kremayı pişmiş turta tabanına yayın.

Üzerine yıkanmış ve dilimlenmiş çilekleri dizin.

İsteğe bağlı tart jölesi hazırlayıp üzerine gezdirin.

Buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edin.

Afiyet olsun!