Çay saatlerine çok yakışan kıtır atıştırmalık: Glütensiz biscotti tarifi

Glütensiz biscotti, klasik İtalyan kurabiyesinin hafif ve modern bir yorumu olarak son yıllarda oldukça popüler hale geldi. İki aşamalı pişirme tekniği sayesinde kıtır dokusunu kazanan bu lezzet, özellikle kahve ve çay yanında sağlıklı bir atıştırmalık arayanlar için ideal bir alternatiftir. İşte, kıtır kıtır glütensiz biscotti tarifi...

GLÜTENSİZ BİSCOTTI TARİFİ

Malzemeler:

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker (isteğe göre hindistancevizi şekeri)

2 su bardağı glutensiz un karışımı

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilya

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

1 su bardağı çiğ badem veya fındık

Yarım çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

GLÜTENSİZ BİSCOTTI YAPILIŞI

Yumurtaları ve şekeri köpük kıvamına gelene kadar çırpın.

Yağı ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Glutensiz un, kabartma tozu, vanilya, tuz ve tarçını eleyerek karışıma ekleyin.

Spatula ile homojen bir hamur elde edin.

Badem veya fındıkları ekleyin ve hamura eşit şekilde dağıtın.

Hamuru yağlı kağıt serilmiş tepsiye baton şeklinde yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 25 dakika pişirin.

Fırından çıkarıp 10 dakika dinlendirin.

Ardından 1-1,5 cm kalınlığında dilimleyin.

Dilimleri tekrar tepsiye dizerek 150°C’de 10-15 dakika daha pişirin.

Altın rengini aldığında hazır hale gelmiş demektir.

Afiyet olsun!