Çay saatlerine çok yakışan kıtır kıtır lezzet: Cantuccini tarifi

Cantuccini, özellikle İtalya’nın Toskana bölgesinde ünlü olan, bademli ve çıtır çıtır kurabiyelerdir. Peki, çay saatlerine çok yakışan bu kıtır kıtır lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes cantuccini tarifi...

CANTUCCINI TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

1/4 çay kaşığı tuz

3/4 su bardağı toz şeker

2 adet yumurta

1 çay kaşığı vanilya özütü

1 su bardağı bütün badem (isterseniz hafif kavrulmuş)

CANTUCCINI YAPILIŞI

Fırını 180°C’ye (350°F) ısıtın ve fırın tepsisini yağlı kağıt ile kaplayın.

Bir karıştırma kabında un, kabartma tozu ve tuzu birleştirin.

Ayrı bir kapta yumurta, şeker ve vanilyayı çırpın.

Kuru malzemeleri yavaş yavaş sıvı karışıma ekleyin ve hamuru yoğurun. Bademleri ekleyip hamuru karıştırın.

Hamuru iki eşit parçaya bölün ve her birini uzun, dikdörtgen şeklinde tepsiye yerleştirin.

25-30 dakika kadar fırında pişirin. Hafif altın rengi olunca fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.

Soğuyan hamuru yaklaşık 1 cm kalınlığında dilimleyin ve dilimleri tepsiye dizin.

Tekrar fırına verip 10-15 dakika daha pişirin, dilimler kıtır kıtır olmalı.

Soğuduktan sonra servis edin.

Afiyet olsun!