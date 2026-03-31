Çay saatlerine çok yakışan pratik lezzet: Havuçlu cevizli kurabiye tarifi

Havuç ve cevizle hazırlanan bu kurabiye, hem lezzetli hem de pratik bir atıştırmalık sunuyor. İçindeki havuç, kurabiyelere hafif bir tatlılık ve yumuşaklık katarken, ceviz de kıtırlık ve zengin bir aroma sağlıyor. Pratik hazırlığı sayesinde hem çay saatlerinde hem de atıştırmalık olarak sofralarınıza renk ve lezzet katabilirsiniz. İşte, leziz havuçlu cevizli kurabiye tarifi...

HAVUÇLU CEVİZLİ KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

2 adet orta boy havuç (rendelenmiş)

1 su bardağı toz şeker

100 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

2 su bardağı un

1 su bardağı ceviz (iri kıyılmış)

Üzeri için:

Pudra şekeri (isteğe bağlı)

HAVUÇLU CEVİZLİ KURABİYE YAPILIŞI

Rendelenmiş havuçları, toz şekerle birlikte bir kapta 5 dakika kadar bekletin.

Oda sıcaklığındaki tereyağı ve sıvı yağı ekleyip karıştırın.

Yumurta, vanilin ve kabartma tozunu ilave ederek homojen bir karışım elde edin.

Un ve cevizleri ekleyip yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 170°C fırında 20-25 dakika, üzerleri hafifçe kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra isteğe göre pudra şekeri serpip servis edin.

Afiyet olsun!