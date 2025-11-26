Çay saatlerine farklılık katan lezzet: Tulum peynirli kek tarifi

Tuzlu kek sevenlerin gönlünde taht kuran tulum peynirli kek, güçlü peynir aroması, içindeki yeşillikler ve yumuşacık dokusuyla her öğüne yakışan özel tariflerden biri. Pratik hazırlanışı sayesinde ani misafirlere, iş yerine götürülecek lezzetlere veya doyurucu bir kahvaltıya mükemmel uyum sağlar. Peki, çay saatlerine farklılık katan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes tulum peynirli kek tarifi...

TULUM PEYNİRLİ KEK TARİFİ

Malzemeler:

3 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz (tulum peyniri tuzluysa azaltılabilir)

1 su bardağı rendelenmiş tulum peyniri

1/2 demet dereotu (ince kıyılmış)

1/2 demet maydanoz (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

TULUM PEYNİRLİ KEK YAPILIŞI

Yumurta ve tuzu derin bir kapta köpük köpük olana kadar çırpın.

Yoğurt ve sıvı yağı ekleyerek karıştırın.

Unu eleyerek ekleyin, ardından kabartma tozunu ilave edin.

Rendelenmiş tulum peyniri, ince kıyılmış dereotu ve karabiberi ekleyin.

Tüm malzemeleri spatula ile nazikçe karıştırın.

Yağlanmış kek kalıbına harcı dökün.

180°C’de önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 35–40 dakika pişirin.

Kürdan testi ile kontrol edin.

İlk sıcaklığı çıktıktan sonra dilimleyip servis edin.

Afiyet olsun!