Çay saatlerine gurme dokunuş: Mantarlı ıspanaklı kiş tarifi

Mantarlı ıspanaklı kiş, Fransız mutfağının klasik lezzetlerinden biri olan kişin, sebzelerle zenginleştirilmiş ve damak tadımıza uyarlanmış halidir. Kıyır tabanı, kremalı iç dolgusu ve fırından yayılan enfes kokusuyla hem pratik hem de etkileyici bir tarif arayanlar için ideal bir seçenektir. Kahvaltıda, hafif akşam yemeklerinde ya da misafir sofralarında rahatlıkla sunulabilecek bu tarif, besleyici içeriğiyle de öne çıkar. İşte, nefis mantarlı ıspanaklı kiş tarifi...

MANTARLI ISPANAKLI KİŞ TARİFİ

Malzemeler

Kiş hamuru için:

125 gram tereyağı (soğuk)

2 su bardağı un

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı soğuk su

1 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

200 gram mantar

1 bağ ıspanak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet küçük soğan

Tuz, karabiber

Kiş dolgusu için:

200 ml krema

2 adet yumurta

1 su bardağı rendelenmiş kaşar veya gruyere peyniri

Bir tutam muskat rendesi (isteğe bağlı)

MANTARLI ISPANAKLI KİŞ YAPILIŞI

Unu yoğurma kabına alın.

Küp küp doğranmış soğuk tereyağını ekleyip parmak uçlarınızla ufalayın.

Yumurta, tuz ve suyu ekleyerek hızlıca yoğurun. Hamuru streçleyip buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

Soğanı ince doğrayın, zeytinyağında pembeleşene kadar kavurun.

Doğranmış mantarları ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.

İnce doğranmış ıspanakları ekleyip birkaç dakika soteleyin.

Tuz ve karabiberle tatlandırın, ocaktan alın.

Dinlenen hamuru tart kalıbına yayın, çatalla tabanına delikler açın.

180 derece önceden ısıtılmış fırında 10 dakika ön pişirme yapın.

Bir kapta yumurta, krema, peynir ve muskat rendesini çırpın.

Sotelenmiş mantarlı ıspanak karışımını ekleyin.

Karışımı ön pişmiş hamurun üzerine dökün.

180 derecede yaklaşık 30–35 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan kişinizi 10 dakika dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!