Çay saatlerine pratik atıştırmalık: Bisküvili truff tarifi

Tatlı krizlerini zahmetsizce çözmek isteyenlerin favorisi olan bisküvili truff, pişirme gerektirmeyen yapısıyla mutfakta zaman kazanmak isteyenler için ideal bir tarif. Kakao, çikolata ve bisküvinin uyumuyla hazırlanan bu lezzet, hem ekonomik hem de sunumuyla göz dolduran bir tatlı olarak öne çıkıyor. Peki, çay saatlerine çok yakışan bu pratik atıştırmalık nasıl yapılır? İşte, bisküvili truff tarifi...

BİSKÜVİLİ TRUFF TARİFİ

Malzemeler

1 paket petibör bisküvi

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı

80 g bitter çikolata

Bulamak için:

Hindistan cevizi

Kakao

Fındık kırığı veya renkli pasta süsleri

BİSKÜVİLİ TRUFF YAPILIŞI

Bisküvileri rondodan geçirerek un haline getirin.

Küçük bir tencerede süt, şeker, kakao ve tereyağını karıştırarak ısıtın.

Karışım ısınınca bitter çikolatayı ekleyin ve eriyene kadar karıştırın.

Ocaktan alınan karışıma vanilini ekleyin.

Sıvı karışımı bisküvilerin üzerine dökerek yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın.

Truffları Hindistan cevizi, kakao veya fındık kırığına bulayın.

Buzdolabında en az 30 dakika dinlendirdikten sonra servis edin.

Afiyet olsun!