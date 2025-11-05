Çay saatlerine renk katan iki renkli kek tarifi

Hem kakaolu hem sade lezzeti bir arada sunan iki renkli kek, çay saatlerinin vazgeçilmezi olmaya aday. Görüntüsüyle iştah kabartan, yumuşacık dokusuyla damakta iz bırakan bu kek, hem misafirlere hem de ev halkına ikram etmek için harika bir seçenek. Üstelik yapımı da oldukça kolay!

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

2 yemek kaşığı kakao

YAPILIŞI

Yumurtaları ve şekeri bir kapta köpük köpük olana kadar çırpın.

Üzerine süt ve sıvı yağı ekleyip karıştırın.

Elenmiş un, kabartma tozu ve vanilini ekleyerek pürüzsüz bir hamur elde edin.

Hamurun yarısını başka bir kaba alın, içine kakaoyu ekleyip karıştırın.

Yağlanmış kek kalıbına önce sade karışımdan biraz dökün, ardından kakaolu karışımdan ekleyin. Bu işlemi karışım bitene kadar tekrarlayın.

170 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.