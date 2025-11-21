Çay saatlerini süsleyen enfes lezzet: Elmalı şarlot tarifi

Son dönemlerin en sevilen ev yapımı tatlılarından biri olan elmalı şarlot, yumuşacık dokusu ve içindeki bol tarçınlı elma harcıyla gönülleri fethediyor. Hafif yapısı sayesinde her mevsime uygun olan bu tatlı, özellikle sıcak çay saatlerine mükemmel uyum sağlıyor. İşte, pratik yapımıyla herkesin kolayca hazırlayabileceği tam ölçülü bir elmalı şarlot tarifi...

ELMALI ŞARLOT TARİFİ

Malzemeler

Elmalı harç için:

4 adet büyük boy elma (rendelenmiş)

3 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

1 avuç dövülmüş ceviz (isteğe bağlı)

Kek karışımı için:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

ELMALI ŞARLOT YAPILIŞI

Rendelenmiş elmaları bir tavaya alın, üzerine şekeri ve tarçını ekleyin.

Suyunu salıp çekene kadar pişirin.

İsterseniz ceviz ekleyerek lezzeti güçlendirebilirsiniz.

Soğumaya bırakın.

Yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın.

Ardından süt ve sıvı yağı ekleyip karıştırın.

Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma dahil edin.

Yağlanmış kek kalıbına önce kek harcının yarısını ekleyin.

Üzerine elmalı içi yayın.

Kalan kek harcını da elmaların üzerine dökün.

Önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 35–40 dakika kontrollü şekilde pişirin.

Fırından çıkan keki soğuttuktan sonra dilimleyip pudra şekeriyle süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!