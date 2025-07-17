Çay saatlerinin en sevilen klasiği: Kıyır kıyır tuzlu kurabiye tarifi...

Kokusuyla mutfağı saracak, kıvamıyla herkesten tam not alacak bir tarif arıyorsanız bu tuzlu kurabiyeler tam size göre. Pastane usulü dokusuyla, üzerindeki çörek otu ya da susamla hem göze hem damağa hitap ediyor. Üstelik yapımı çok kolay!

MALZEMELER

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta (akı içine, sarısı üzerine)

2 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı sirke (kıyırlık verir)

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 paket kabartma tozu

2,5 – 3 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

Üzeri için:

Yumurta sarısı

Susam, çörek otu veya haşhaş tohumu

TARİF

Oda sıcaklığındaki tereyağını derin bir kaba alın. Üzerine sıvı yağ, yumurta akı, yoğurt, sirke, tuz ve şekeri ekleyin. Malzemeleri güzelce karıştırın.

Kabartma tozunu ve kontrollü şekilde unu ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak dilediğiniz gibi şekil verin. İsterseniz çatalla bastırarak klasik kurabiye formu verebilir ya da minik simitler yapabilirsiniz.

Şekillendirdiğiniz kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam, çörek otu ya da haşhaş serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzerleri kızarana kadar (yaklaşık 20–25 dakika) pişirin.

PÜF NOKTALARI

Sirke, kurabiyenin daha kıyır kıyır olmasını sağlar, kokusu pişince kaybolur.

Yoğurdu ev yapımı kullanırsanız kıvamı daha yumuşak ve lezzetli olur.

Kurabiyeleri tamamen soğuduktan sonra kapalı bir kapta saklarsanız günlerce tazeliğini korur.