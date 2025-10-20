Çay saatlerinin en zarif tatlısı: Acıbadem kurabiyesi tarifi

Türk mutfağının en zarif lezzetlerinden biri olan acıbadem kurabiyesi, badem kokusuyla mutfağı saran, dışı kıtır içi yumuşacık dokusuyla gönülleri fetheden bir tatlıdır. Peki, çay saatlerinin en zarif tatlısı olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, nefis acıbadem kurabiyesi...

ACIBADEM KURABİYESİ TARİFİ

Malzemeler:

3 adet yumurta beyazı

1,5 su bardağı toz şeker

2 su bardağı badem unu (ya da kabuksuz çekilmiş badem)

2-3 damla acıbadem aroması (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı limon suyu

ACIBADEM KURABİYESİ YAPILIŞI

Temiz bir kapta yumurta beyazlarını mikserle kar gibi olana kadar çırpın.

Limon suyunu ekleyip çırpmaya devam edin.

Toz şekeri azar azar ekleyin.

Karışım parlak ve kıvamlı bir hale geldiğinde mikseri bırakın.

Spatula yardımıyla badem ununu ve acıbadem aromasını karışıma yavaşça yedirin.

Hamur ne çok akışkan ne de katı olmalı.

Karışımı sıkma torbasına alın.

Yağlı kağıt serili tepsiye küçük yuvarlaklar şeklinde sıkın.

Önceden ısıtılmış 160°C fırında 20-25 dakika kadar pişirin.

Üzeri hafif pembeleşmeli, altı kızarmamalıdır.

Kurabiyeleri fırından çıkarıp oda sıcaklığında dinlendirin.

Soğudukça dışı kıtır, içi yumuşacık bir hale gelir.

Afiyet olsun!