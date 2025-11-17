Çay saatlerinin gözdesi: Klasik paçanga böreği tarifi

Türk mutfağının en sevilen börek çeşitlerinden biri olan paçanga böreği, hem pratik hazırlanışı hem de zengin iç harcıyla öne çıkıyor. İncecik yufkanın içinde eriyen kaşar peyniri, sucuk ve renkli biberlerle birleşince ortaya hem doyurucu hem de iştah açıcı bir tat çıkıyor. Tavada kızartılarak hazırlanan bu tarif, çıtır dışı ve uzayan iç dokusuyla özellikle sıcak servis edildiğinde lezzetini ikiye katlıyor.

PAÇANGA BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

3 adet yufka

100 gram sucuk (küçük doğranmış)

150 gram rendelenmiş kaşar peyniri

1 adet kırmızı biber

1 adet yeşil biber

1 adet domates (çekirdekleri çıkarılmış, küçük doğranmış)

Kızartmak için sıvı yağ

Yapılışı