Çay saatlerinin sağlıklı eşlikçisi: Portakallı yulaflı kurabiye tarifi

Portakallı yulaflı kurabiye, klasik kurabiye tariflerinden daha hafif ve aromatik bir alternatif arayanların favorisi olmaya aday. Yulaf sayesinde tok tutan yapıya sahip olan bu tarif, portakal kabuğu ve suyu ile nefis bir koku kazanır. Özellikle çay saati sofralarında, kahve yanında ya da gün içinde tatlı ihtiyacını hafif şekilde gidermek isteyenler için harika bir seçimdir. İşte, nefis portakallı yulaflı kurabiye tarifi...

PORTAKALLI YULAFLI KURABİYE TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı yulaf ezmesi

1 su bardağı un

1 adet yumurta

Yarım su bardağı tereyağı veya sıvı yağ

Yarım su bardağı toz şeker veya bal

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

Yarım çay bardağı taze sıkılmış portakal suyu

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

1 avuç ceviz veya fındık (isteğe bağlı)

PORTAKALLI YULAFLI KURABİYE YAPILIŞI

Geniş bir karıştırma kabında yumurta ve şekeri çırpın.

Üzerine yağ, portakal suyu ve rendelenmiş portakal kabuğunu ekleyip karıştırın.

Ayrı kapta un, yulaf, kabartma tozu, vanilin ve tarçını karıştırın.

Kuru karışımı sıvı karışıma ekleyerek yoğurun.

İsteğe bağlı olarak ceviz veya fındık ekleyin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Soğuduktan sonra servis edin.

Afiyet olsun!