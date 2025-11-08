Kıyır kıyır dokusuyla çay saatlerinin vazgeçilmezi cevizli kurabiye tarifi... Hem malzemesi az hem de yapımı kolay olan cevizli kurabiye uzun süre tazeliğini korur!

MALZEMELER

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 adet yumurta

1 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı ince çekilmiş ceviz içi

1 yemek kaşığı nişasta (mısır veya buğday fark etmez)

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

Yaklaşık 2 – 2,5 su bardağı un

Üzeri için:

Kırık ceviz

Pudra şekeri (isteğe bağlı)

HAZIRLANIŞI

Tereyağını, yumurtayı ve pudra şekerini bir kaba alın.

Güzelce karıştırın.

İçine ceviz, nişasta, vanilin ve kabartma tozunu katın.

Unu kontrollü ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

Üzerine hafif bastırıp ortasına 1 parça ceviz yerleştirebilirsiniz.

Kurabiyeleri yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 170°C fırında 15-18 dakika pişirin.

Üzeri fazla kızarmasın — açık renk kalması yumuşacık bir iç dokusu sağlar.

Kurabiyeler soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz.