Çay saatlerinin vazgeçilmezi: Çilekli turta tarifi

Dünya mutfaklarında çokça bilinen turta kültürü, Türkiye’de de özellikle çay saatlerinde kendine yer buluyor. Çikolatalısından limonlusuna kadar pek çok çeşidi olan turta, çilekle birleştiğinde ortaya hem ferah hem de şık bir tatlı çıkıyor. Çilekli turta, hem ev yapımı hem de pastane vitrinlerinde öne çıkan tatlılardan biri olarak biliniyor. Peki, çay saatlerinin vazgeçilmezi olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte, çilekli turta tarifi...

Malzemeler

Hamur için:

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta

2 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilin

Kreması için:

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı mısır nişastası

Yarım su bardağı toz şeker

1 adet yumurta sarısı

1 paket vanilin

Üzeri için:

300 gram taze çilek

1 yemek kaşığı bal ya da tart jölesi

Yapılışı