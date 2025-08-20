Çay saatlerinin vazgeçilmezi: Çilekli turta tarifi

Dünya mutfaklarında çokça bilinen turta kültürü, Türkiye’de de özellikle çay saatlerinde kendine yer buluyor. Çikolatalısından limonlusuna kadar pek çok çeşidi olan turta, çilekle birleştiğinde ortaya hem ferah hem de şık bir tatlı çıkıyor. Çilekli turta, hem ev yapımı hem de pastane vitrinlerinde öne çıkan tatlılardan biri olarak biliniyor. Peki, çay saatlerinin vazgeçilmezi olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte, çilekli turta tarifi...
Malzemeler
Hamur için:
- 125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
- 1 çay bardağı pudra şekeri
- 1 adet yumurta
- 2 su bardağı un
- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
- 1 paket vanilin
Kreması için:
- 2 su bardağı süt
- 2 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı mısır nişastası
- Yarım su bardağı toz şeker
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 paket vanilin
Üzeri için:
- 300 gram taze çilek
- 1 yemek kaşığı bal ya da tart jölesi
Yapılışı
- Tereyağı ve pudra şekerini karıştırın. Üzerine yumurta, un, kabartma tozu ve vanilini ekleyip yoğurun. Hamuru streç filme sarıp 15 dakika buzdolabında dinlendirin.
- Hamuru merdaneyle açıp turta kalıbına yerleştirin, çatalla birkaç delik açın. 180 derece fırında 20 dakika kadar pişirin.
- Bir tencerede süt, un, nişasta, şeker ve yumurta sarısını karıştırarak pişirin. Koyulaşınca ocaktan alın, vanilini ekleyip soğumaya bırakın.
- Pişmiş turta tabanının üzerine kremayı yayın.
- Üzerine doğranmış ya da bütün çilekleri yerleştirin.
- Parlak görünüm için üzerine bal veya tart jölesi sürün.
- Buzdolabında 1-2 saat dinlendirdikten sonra dilimleyip servis edin.