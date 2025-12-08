Çay saatlerinin vazgeçilmezi: Enfes brownie kurabiye tarifi...

Çay saatlerinin en sevilen lezzetlerinden biri olan brownie kurabiyeyi çok pratik bir şekilde hazırlamak mümkün. İşte, enfes brownie kurabiye tarifi...

MALZEMELER

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

100 g tereyağı

80 g bitter çikolata

2 yemek kaşığı kakao

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilin

1,5 - 2 su bardağı un

Üzeri için:

Pudra şekeri (isteğe bağlı)

HAZIRLANIŞI

Küçük bir sos tenceresinde tereyağını eritin. Altını kapatıp bitter çikolatayı ekleyin, karıştırarak tamamen eritin. Ilınması için kenara alın.

Geniş bir kapta yumurta ve şekeri 3-4 dakika boyunca mikserle çırpın. Krema kıvamına gelmeli.

Ilımış çikolata karışımını yumurtalara ekleyip karıştırın.

Kakao, vanilin, kabartma tozu ve unu eleyerek karışıma ekleyin. Spatula ile homojen bir hamur elde edin. Hamur ne çok katı ne çok akışkan olmalı, kaşıkla şekil alabilmeli.

Hamuru 20-30 dakika buzdolabında dinlendirin. Böylece kurabiyeler fırında çatlar ve içi brownieli kalır.

Fırını 180°C’ye ısıtın.

Kaşıkla parçalar alıp yuvarlayın, yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

10-12 dakika pişirin — fazla pişirmeyin, içi yumuşak kalmalı.

Fırından çıkar çıkmaz üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz.