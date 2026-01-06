Çay saatlerinin yeni favorisi: Çıtır çıtır kestaneli börek tarifi

Kestane genellikle tatlılarda ve kış sofralarında yer alsa da, tuzlu tariflerle birleştiğinde ortaya son derece özgün lezzetler çıkar. Kestaneli börek tarifi, yufkanın çıtırlığı ile kestanenin hafif tatlı ve yoğun aromatik tadını buluşturur. Peki, çay saatlerinin yeni favorisi olan bu tarif nasıl yapılır? işte, çıtır çıtır kestaneli börek tarifi...

KESTANELİ BÖREK TARİFİ

Malzemeler

3 adet hazır yufka

1 su bardağı haşlanmış kestane (iri doğranmış)

1 adet orta boy soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı kekik

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri (isteğe bağlı)

Sosu için:

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

KESTANELİ BÖREK YAPILIŞI

Soğanı küçük küpler halinde doğrayın ve zeytinyağında pembeleşene kadar kavurun.

Doğranmış kestaneleri ekleyin, kısa süre karıştırın.

Tuz, karabiber ve kekiği ilave edip ocaktan alın.

Yufkayı tezgâha serin ve süt–sıvı yağ karışımıyla hafifçe soslayın.

Üzerine ikinci yufkayı koyup tekrar soslayın.

Kestaneli harcı yufkanın her yerine eşit şekilde yayın, isterseniz kaşar peyniri serpin.

Yufkayı rulo yapın ve dilimleyin.

Yağlı kâğıt serili tepsiye dizin, üzerlerine yumurta sarısı sürün ve susam serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri kızarana kadar yaklaşık 30–35 dakika pişirin.

Kestaneli böreği sıcak olarak servis edebilir, yanında yoğurt veya yeşil salata ile lezzetini tamamlayabilirsiniz.

Farklı ve doyurucu bir börek arayanlar için bu tarif sofralara şıklık katacaktır.

Afiyet olsun!