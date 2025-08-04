Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çay saatlerinin yeni gözdesi: Sakallı poğaça tarifi

Çay saatlerinin yeni gözdesi: Sakallı poğaça tarifi

4.08.2025 14:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Çay saatlerinin yeni gözdesi: Sakallı poğaça tarifi

Kahvaltıdan çay saatine, günün her anına yakışan bu tarif; şık sunumu ve kolay yapımıyla sofraların yeni favorisi olmaya aday.

Yumuşacık hamuru, içindeki krem peynir dolgusu ve dışını süsleyen kaşar rendesiyle sakallı poğaça; çay saatlerinin hem en şık hem en lezzetli yıldızı. Hem kolay hazırlanışıyla pratik hem de sunumuyla misafir sofralarına çok yakışıyor.

Malzemeler

Hamuru için:

  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı instant kuru maya
  • 1 yumurta (sarısı üzerine, beyazı içine)
  • 3 – 3,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

Arası için:

  • 4–5 yemek kaşığı labne peyniri veya krem peynir

Kenarları için:

  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • (isteğe bağlı) dereotu veya maydanoz

Yapılışı

  1. Ilık süt, şeker ve mayayı karıştırıp 5-10 dakika bekletin. Sıvı yağ, yumurta beyazı ve tuzu ekleyin. Unu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Üzerini örtüp 40–50 dakika mayalanmaya bırakın.
  2. Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın. Yuvarlayıp tepsiye dizin. Üzerine yumurta sarısı sürün.
  3. Önceden ısıtılmış 180°C fırında 20–25 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.
  4. Poğaçalar ılıyınca ortadan enlemesine (tam kesmeden) açın. İçine labne/krem peynir sürün.
  5. Peynir sürdüğünüz kenarlarını rendelenmiş kaşar peyniri (veya kaşar+maydanoz karışımı) içine bulayın. Böylece poğaçanın dışı “sakallı” görünüm alır.
İlgili Konular: #Poğaça #Yemek Tarifi #pratik tarifler