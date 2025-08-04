Çay saatlerinin yeni gözdesi: Sakallı poğaça tarifi

Yumuşacık hamuru, içindeki krem peynir dolgusu ve dışını süsleyen kaşar rendesiyle sakallı poğaça; çay saatlerinin hem en şık hem en lezzetli yıldızı. Hem kolay hazırlanışıyla pratik hem de sunumuyla misafir sofralarına çok yakışıyor.
Malzemeler
Hamuru için:
- 1 su bardağı ılık süt
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı instant kuru maya
- 1 yumurta (sarısı üzerine, beyazı içine)
- 3 – 3,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)
Arası için:
- 4–5 yemek kaşığı labne peyniri veya krem peynir
Kenarları için:
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- (isteğe bağlı) dereotu veya maydanoz
Yapılışı
- Ilık süt, şeker ve mayayı karıştırıp 5-10 dakika bekletin. Sıvı yağ, yumurta beyazı ve tuzu ekleyin. Unu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Üzerini örtüp 40–50 dakika mayalanmaya bırakın.
- Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın. Yuvarlayıp tepsiye dizin. Üzerine yumurta sarısı sürün.
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında 20–25 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.
- Poğaçalar ılıyınca ortadan enlemesine (tam kesmeden) açın. İçine labne/krem peynir sürün.
- Peynir sürdüğünüz kenarlarını rendelenmiş kaşar peyniri (veya kaşar+maydanoz karışımı) içine bulayın. Böylece poğaçanın dışı “sakallı” görünüm alır.