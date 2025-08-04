Çay saatlerinin yeni gözdesi: Sakallı poğaça tarifi

Yumuşacık hamuru, içindeki krem peynir dolgusu ve dışını süsleyen kaşar rendesiyle sakallı poğaça; çay saatlerinin hem en şık hem en lezzetli yıldızı. Hem kolay hazırlanışıyla pratik hem de sunumuyla misafir sofralarına çok yakışıyor.

Malzemeler

Hamuru için:

1 su bardağı ılık süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı instant kuru maya

1 yumurta (sarısı üzerine, beyazı içine)

3 – 3,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

Arası için:

4–5 yemek kaşığı labne peyniri veya krem peynir

Kenarları için:

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

(isteğe bağlı) dereotu veya maydanoz

Yapılışı