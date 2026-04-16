Çay saatlerinin yeni yıldızı: Matcha kurabiye tarifi

Matcha kurabiye, son yıllarda popülerleşen Japon çayı matcha tozunun aromasıyla hazırlanan, hem görsel hem de lezzet olarak dikkat çeken özel bir kurabiye tarifidir. Hafif bitter yeşil çay tadı ile beyaz çikolatanın tatlı uyumu birleşerek ortaya dengeli ve farklı bir tat çıkarır. Çay saatlerinde veya özel sunumlarda tercih edilebilecek bu kurabiye, klasik tariflerden sıkılanlar için modern bir alternatiftir. İşte, nefis matcha kurabiye tarifi...

MATCHA KURABİYE TARİFİ

Malzemeler:

90 gram oda sıcaklığında tereyağı

1/2 su bardağı şeker

1 adet yumurta

1 su bardağı un

1 tatlı kaşığı vanilin

4 tatlı kaşığı matcha tozu

1/2 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 tutam tuz

1 su bardağı iri doğranmış beyaz çikolata

Püf noktası:

Matcha tozunu kuru malzemelerle iyice karıştırmak, kurabiyenin renginin homojen ve canlı olmasını sağlar.

MATCHA KURABİYE YAPILIŞI

Un, kabartma tozu, tuz ve matcha tozunu bir kapta karıştırın.

Ayrı bir kapta tereyağı ve şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Yumurtayı ve vanilini ekleyip karıştırın.

Kuru karışımı yavaş yavaş ekleyerek pürüzsüz bir hamur elde edin.

Beyaz çikolata parçalarını ekleyip spatula ile karıştırın.

Hamurdan 12 eşit parça alıp top şekli verin.

Yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

180°C fırında yaklaşık 12 dakika pişirin.

Soğuduktan sonra servis edin.

Afiyet olsun!