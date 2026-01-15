Çay saatlerinin yıldızı: Yumuşacık limonlu kek tarifi

Limonlu kek, hem hafifliği hem de iştah açan kokusuyla mutfakta en çok tercih edilen tariflerden biri. Özellikle bahar ve yaz aylarında ferahlatıcı etkisiyle öne çıkan bu kek, pratik yapımı sayesinde ani misafirler için de kurtarıcıdır.

LİMONLU KEK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su barda ğı toz şeker

1 su bardağı s üt

Yar ım su bardağı sıvı yağ

1 limonun kabuğu (rendelenmiş)

1 limonun suyu

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

YAPILIŞI

Yumurta ve şekeri, karışım beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpın.

Süt ve sıvı yağı ekleyip çırpmaya devam edin.

Limon kabuğu rendesi ve limon suyunu ekleyin.

Ayrı bir kapta un, kabartma tozu ve vanilini eleyin.

Kuru malzemeleri sıvı karışıma yavaş yavaş ekleyerek spatula ya da düşük devirli mikserle karıştırın.

Yağlanmış kek kalıbına harcı dökün.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 40–45 dakika pişirin.

Kürdan testiyle piştiğinden emin olun ve fırından çıkarıp dinlendirin.