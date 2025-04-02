Çaya, Kahvaltıya hemen hazır: 5 dakikada kolay poğaça tarifi

Yayınlanma: 02.04.2025 - 15:02

Güncelleme: 02.04.2025 - 15:02

Sabah kahvaltısına ya da aniden gelen misafirlere hızlıca hazırlayabileceğiniz bir poğaça tarifi arıyorsanız, işte tam size göre bir seçenek! Ne mayalama bekleme süresi ne de uzun yoğurma işlemi gerektiren bu tarif sayesinde sadece 5 dakikada yumuşacık ve nefis poğaçalar yapabilirsiniz.

Malzemeler

2 su bardağı un

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta (akı hamura, sarısı üzerine)

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

100 gr beyaz peynir veya kaşar peyniri

Üzeri için susam veya çörek otu

YAPILIŞI

Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtın.

Bir kapta yoğurt, sıvı yağ ve yumurta akını karıştırın.

Üzerine un, kabartma tozu ve tuzu ekleyip ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamurdan küçük parçalar koparıp içine peynir koyarak şekil verin.

Üzerine yumurta sarısı sürüp susam veya çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış fırında 20 dakika kadar pişirin.