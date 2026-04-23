Çayın yanına çıtır çıtır lezzet: Kaymaklı börek tarifi

23.04.2026 15:01:00
Kahvaltı sofralarından çay saatine, misafir sunumlarından hafta sonu keyfine kadar her ana yakışan bu nefis tarifle mutfağınız mis gibi kokacak. İşte, çıtır çıtır kaymaklı börek tarifi...

Kaymaklı börek, klasik börek tariflerine bambaşka bir dokunuş kazandıran özel lezzetlerden biridir. Yufkanın arasına sürülen kaymaklı sos sayesinde her katı yumuşacık olurken, fırında kızaran üst yüzeyi çıtır dokusuyla iştah kabartır. İç harcındaki peynir, maydanoz ve ceviz birleşimi ise her lokmada zengin bir aroma sunar. İşte, çıtır çıtır kaymaklı börek tarifi...

KAYMAKLI BÖREK TARİFİ

Malzemeler

Börek için:

4 adet hazır yufka

300 gram beyaz peynir

100 gram lor peyniri

4-5 dal maydanoz

1 çay bardağı ceviz içi

Kaymaklı sos için:

100 gram kaymak

2 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

KAYMAKLI BÖREK YAPILIŞI

Ufalanmış beyaz peynir, lor peyniri, ince doğranmış maydanoz ve kıyılmış cevizi bir kapta karıştırın.

Yumurta ve kaymağı çırpın. 

Ardından süt ve sıvı yağı ekleyerek pürüzsüz kıvam alana kadar karıştırın.

Yağlanmış tepsiye bir yufkayı serin. 

Üzerine kaymaklı sostan sürün. 

Yufkayı hafif buruşturarak yerleştirin.

Hazırladığınız iç harçtan serpiştirin. 

Kalan yufkalar için de aynı işlemi uygulayın.

En üst kata kalan sosu gezdirin.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 35 dakika pişirin.

İlk sıcaklığı çıktıktan sonra dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!

