Çayın yanına çok yakışan çıtır lezzet: Peynirli simit pide tarifi

Peynirli simit pide, simidin sevilen çıtır dokusunu pidenin doyurucu yapısıyla buluşturan özel bir tariftir. Pekmezli susam kaplaması sayesinde dışı kızaran ve nefis kokan bu lezzet, içindeki peynirli harçla her lokmada ayrı bir keyif sunar. Özellikle hafta sonu kahvaltılarında, okul dönüşü atıştırmalıklarında ya da misafir sofralarında severek hazırlanabilir. İşte, nefis peynirli simit pide tarifi...

PEYNİRLİ SİMİT PİDE TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

1 su bardağı ılık su

2 yemek kaşığı toz şeker

1 paket kuru maya

1 su bardağı ılık süt

1/2 su bardağı sıvı yağ

4,5 - 5 su bardağı un

2 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

200 gram beyaz peynir

200 gram rendelenmiş kaşar peyniri

1/2 demet maydanoz

4 dal taze soğan

Üzeri için:

1 çay bardağı pekmez

1/2 çay bardağı su

1 çay bardağı susam

Püf noktası:

Pideleri pekmezli suya batırdıktan sonra susama bulamak, simit tadını tam anlamıyla yakalamanızı sağlar.

PEYNİRLİ SİMİT PİDE YAPILIŞI

Ilık su, şeker ve mayayı karıştırıp 5 dakika bekletin.

Ilık süt ve sıvı yağı ekleyin.

Un ve tuzu kontrollü şekilde ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini kapatıp 1,5 saat mayalanmaya bırakın.

İç harç için peynirleri, doğranmış maydanoz ve taze soğanı karıştırın.

Mayalanan hamurdan bezeler yapın ve yuvarlak şekilde açın.

Ortasına iç harç koyup kayık pide şeklinde kapatın.

Pekmez ve suyu karıştırın. Pideleri önce bu karışıma, sonra susama batırın.

Tepsiye dizip üst kısmına hafif kesik atın.

Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 15-20 dakika kızarana kadar pişirin.

Ilık servis edin.

Afiyet olsun!