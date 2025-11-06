Çayın yanına çok yakışan enfes lezzet: Susamlı simit poğaça tarifi

Geleneksel simit lezzetini yumuşacık poğaça dokusuyla birleştiren susamlı simit poğaça, son yılların en popüler hamur işi tariflerinden biri haline geldi. Üstelik dışındaki pekmezli susam kaplaması sayesinde hem görsel olarak cezbediyor hem de damaklarda iz bırakıyor. Peki, çayın yanına çok yakışan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis susamlı simit poğaça tarifi...

SUSAMLI SİMİT POĞAÇA TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

1 su bardağı ılık süt

1 çay bardağı ılık su

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket instant maya

4–4,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

İçi için (isteğe bağlı):

Peynir

Kaşar peyniri

Patatesli veya kıymalı harç (opsiyonel)

Dış kaplama için:

1 çay bardağı pekmez

Yarım çay bardağı su

1 kase kavrulmuş susam

SUSAMLI SİMİT POĞAÇA YAPILIŞI

Süt, su, şeker ve mayayı bir kapta karıştırın.

Ardından yağ, tuz ve kontrollü şekilde unu ekleyin.

Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin.

Hamurun üzerini kapatıp 45 dakika mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın.

İç harç koyacaksanız yuvarlak açıp peynir ekleyin ve kapatın.

İsterseniz sade de hazırlayabilirsiniz.

Bir kasede pekmez ve suyu karıştırın.

Ayrı bir kapta susamı hazır bulundurun.

Hazırladığınız hamurları önce pekmezli suya, ardından susama batırın.

Yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

180 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25–30 dakika pişirin.

Üzeri kızarınca fırından çıkarın.

Afiyet olsun!