Çayın yanına çok yakışan pratik lezzet: Patlıcanlı çıtır börek tarifi

Patlıcanın yumuşacık dokusu ve baharatlarla zenginleşen iç harcı, çıtır çıtır pişen yufkalarla buluştuğunda ortaya doyurucu ve nefis bir börek çıkıyor. Özellikle pratik ama gösterişli tarifler arayanların favorisi olmaya aday olan patlıcanlı çıtır börek, hem sıcak hem de ılık servis edildiğinde lezzetini koruyor. İşte enfes patlıcanlı çıtır börek tarifi...

PATLICANLI ÇITIR BÖREK TARİFİ

Malzemeler

İç harcı için:

2 adet orta boy patlıcan

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Börek için:

3 adet yufka

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1/2 çay bardağı süt

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

PATLICANLI ÇITIR BÖREK YAPILIŞI

Patlıcanları küp küp doğrayıp tuzlu suda 15 dakika bekletin.

Suyunu süzüp kuruladığınız patlıcanları zeytinyağında kavurun.

İnce doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyip yumuşayana kadar pişirin.

Tuz ve baharatları ilave edin.

Ocaktan aldıktan sonra rendelenmiş kaşar peynirini ekleyip karıştırın.

Yufkaları tezgaha serin, üzerlerine süt ve sıvı yağ karışımından sürün.

İç harcı yerleştirip rulo şeklinde sarın.

Börekleri yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Üzerine yumurta sarısı sürüp susam serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika kızarana kadar pişirin.