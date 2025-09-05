Çayın yanına en güzel lezzet: Elmalı kurabiye tarifi

Klasik tatlılar arasında herkesin favorisi olan elmalı kurabiye, yumuşacık hamuru ve tarçınlı elma dolgusu ile çayın yanında en çok tercih edilen lezzetlerden biridir. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu kurabiye, misafir sofralarına da şıklık katar. Özellikle kış aylarında mutfağı saran tarçın kokusu, elmalı kurabiyeyi sadece lezzetli değil, aynı zamanda nostaljik bir deneyim haline getirir. Peki, çayın yanına en güzel lezzet olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte elmalı kurabiye tarifi...
Malzemeler
Hamur için:
- 125 g tereyağı veya margarin (oda sıcaklığında)
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- Yarım su bardağı yoğurt
- Yarım su bardağı pudra şekeri
- 1 paket vanilin
- 1 paket kabartma tozu
- Aldığı kadar un (yaklaşık 2,5–3 su bardağı)
İç harcı için:
- 3 adet elma (rendelenmiş)
- Yarım su bardağı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- Yarım çay bardağı dövülmüş ceviz (isteğe bağlı)
Üzeri için:
- Pudra şekeri
Yapılışı
- Elmaları rendeleyin, tavaya alın.
- Üzerine şekeri ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.
- Ocaktan aldıktan sonra tarçını ve cevizi ekleyip soğumaya bırakın.
- Yoğurma kabına tereyağı, sıvı yağ, yoğurt ve pudra şekerini alın.
- Üzerine vanilin, kabartma tozu ve azar azar un ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun.
- Hamurdan parçalar alıp merdane ile açın.
- Üçgen ya da kare parçalara bölün.
- Ortasına elmalı harç koyup kapatın ve tepsiye dizin.
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında, hafif pembeleşene kadar 20–25 dakika pişirin.
- Ilıyınca üzerine pudra şekeri serpip servis edin.