Çayın yanına en güzel lezzet: Elmalı kurabiye tarifi

Klasik tatlılar arasında herkesin favorisi olan elmalı kurabiye, yumuşacık hamuru ve tarçınlı elma dolgusu ile çayın yanında en çok tercih edilen lezzetlerden biridir. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu kurabiye, misafir sofralarına da şıklık katar. Özellikle kış aylarında mutfağı saran tarçın kokusu, elmalı kurabiyeyi sadece lezzetli değil, aynı zamanda nostaljik bir deneyim haline getirir. Peki, çayın yanına en güzel lezzet olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte elmalı kurabiye tarifi...

Malzemeler

Hamur için:

125 g tereyağı veya margarin (oda sıcaklığında)

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı pudra şekeri

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un (yaklaşık 2,5–3 su bardağı)

İç harcı için:

3 adet elma (rendelenmiş)

Yarım su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım çay bardağı dövülmüş ceviz (isteğe bağlı)

Üzeri için:

Pudra şekeri

Yapılışı