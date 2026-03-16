Çayın yanına enfes eşlikçi: Çikolatalı şekerpare tarifi

Ev yapımı tatlıların vazgeçilmezi olan şekerpare, bu kez çikolata ile buluşuyor. Damla çikolataların eriyen lezzeti ve üzerini saran şerbeti ile çikolatalı şekerpare, hem misafirlerinizi hem de ailenizi mest edecek. Kolay uygulanabilir tarifiyle tatlı krizlerinize pratik bir çözüm sunuyor. İşte, nefis çikolatalı şekerpare tarifi...

ÇİKOLATALI ŞEKERPARE TARİFİ

Malzemeler

Şerbeti için:

2 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

3–4 damla limon suyu

Hamuru için:

200 gr un (1 + ¾ su bardağı)

50 gr kakao (¾ su bardağı)

60 gr pudra şekeri (½ su bardağı)

25 gr irmik (¼ su bardağı)

25 gr toz badem (½ su bardağı)

1 paket kabartma tozu (10 gr)

125 gr tereyağı (oda sıcaklığında)

2 adet yumurta

1 avuç damla çikolata

Üzeri için:

Damla çikolata

ÇİKOLATALI ŞEKERPARE YAPILIŞI

Su ve toz şekeri bir sos tenceresinde karıştırıp şeker eriyene kadar ısıtın, ardından kaynamaya bırakın.

Ateşten almaya yakın limon suyunu ekleyip soğumaya bırakın.

Oda sıcaklığındaki tereyağı ve yumurtayı çırpma teliyle karıştırın.

Üzerine un, kakao, pudra şekeri, kabartma tozu, irmik ve toz bademi ekleyip homojen bir hamur elde edin.

Hamurdan 30 gr’lık parçalar koparın ve yuvarlayın.

Cam fırın tepsisine dizin.

Ortalarına damla çikolata yerleştirip hafifçe bastırın.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 25–30 dakika pişirin.

Fırından çıkan şekerparelerin üzerine ılık şerbeti dökün ve çekmesini bekleyin.

Soğuduktan sonra şekerlemeyi artırmak için tekrar şerbet dökebilirsiniz.

Damla çikolatayla süsleyerek çayın yanına servis edin.

Afiyet olsun!