Cezayir mutfağının tatlı mirası: Makrot tarifi

Ortadoğu ve Kuzey Afrika mutfağının gözde lezzetlerinden biri olan makrot, hurmalı iç harcı ve dışı kıtır dokusuyla çay saatlerine fark katıyor. Peki, Cezayir mutfağının bu tatlı mirası nasıl yapılır? İşte, kıtır kıtır makrot tarifi...

MAKROT TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

2 su bardağı irmik

1 su bardağı un

Yarım su bardağı sıvı yağ (zeytinyağı önerilir)

Yarım su bardağı ılık su

2 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

Hurmalı iç harç:

250 gram hurma ezmesi (ya da yumuşatılmış hurma)

1 tatlı kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı tereyağı (hurmayı yumuşatmak için)

MAKROT YAPILIŞI

Geniş bir yoğurma kabında irmik, un, tuz, şeker ve kabartma tozunu karıştırın.

Ardından sıvı yağı ekleyip karıştırın.

Ilık suyu azar azar dökerek ele yapışmayan ama yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin.

Hamuru 20 dakika kadar dinlendirin.

Eğer hurma ezmeniz yoksa, çekirdeklerini çıkardığınız yumuşak hurmaları ezerek kullanabilirsiniz.

Hurmayı küçük bir tavada tereyağı ve tarçın ile birlikte birkaç dakika kavurun.

Soğumaya bırakın.

Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar alıp merdane yardımıyla dikdörtgen şeklinde açın.

Ortasına uzun şerit hâlinde hurmalı harcı yerleştirin ve hamuru rulo şeklinde kapatın.

Ruloları yaklaşık 2 parmak genişliğinde verev keserek şekil verin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında, yağlı kağıt serili tepsiye dizdiğiniz makrotları altın rengini alana kadar (yaklaşık 20-25 dakika) pişirin.

Fırından çıktıktan sonra isteğe göre üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz.

Afiyet olsun!