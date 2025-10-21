Çikolata ve kestanenin en zarif buluşması: Kestaneli sufle tarifi

Kış aylarının en sevilen tatlarından biri olan kestaneli sufle, çikolatanın yoğun lezzetini kestanenin doğal tatlılığıyla buluşturur. Fransız mutfağından dünyaya yayılan sufle, kestane püresiyle birleşince daha dolgun ve aromatik bir hale gelir. Özellikle özel akşam yemeklerinden sonra sunulduğunda misafirlerinizi mest edecek bir tatlıdır.

MALZEMELER

3 adet yumurta (sarısı ve beyazı ayrılmış)

100 gram bitter çikolata

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı toz şeker

1/2 su bardağı haşlanmış ve ezilmiş kestane (veya kestane püresi)

1 paket vanilin

Bir tutam tuz

Üzeri için pudra şekeri

YAPILIŞI

Kestane püresini hazırlayın: Haşlanmış kestaneleri çatalla ezin veya blenderdan geçirip pürüzsüz hale getirin.

Çikolatalı karışımı hazırlayın: Küçük bir tencerede tereyağını eritin. Unu ekleyip hafifçe kavurun. Ardından sütü azar azar ekleyip karıştırarak koyulaşmasını sağlayın. Ocaktan alın, içine çikolatayı ekleyip eritin.

Karışımı tamamlayın: Kestane püresi, vanilin ve yumurta sarılarını ekleyip iyice karıştırın.

Yumurta beyazlarını çırpın: Bir tutam tuz ekleyerek mikserle kar haline gelene kadar çırpın. Şekeri yavaş yavaş ekleyin.

Karıştırın: Yumurtanın beyazlarını çikolatalı karışıma spatula yardımıyla yavaşça ekleyin.

Pişirme: Yağlanmış sufle kaplarına karışımı dökün. 180°C’de önceden ısıtılmış fırında 12-14 dakika pişirin.

Servis: Fırından çıkar çıkmaz üzerine pudra şekeri serpin ve sıcak servis edin.