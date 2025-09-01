Çikolata ve meyvenin eşsiz buluşması: Orman meyveli brownie tarifi

Tatlı severlerin vazgeçilmezlerinden biri olan brownie, çikolatanın yoğun dokusunu sevenler için ideal bir seçenek. Ancak bu kez klasik tarif farklı bir dokunuşla buluşuyor: Orman meyveleri. Böğürtlen, frambuaz, yaban mersini ve çileğin ekşiliği, browniyenin yoğun çikolata tadına eşlik ederek hem lezzet hem de görsellik açısından kusursuz bir uyum yaratıyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif, davet sofralarına şıklık katarken, yanında dondurma ile servis edildiğinde tam bir ziyafete dönüşüyor. Peki, çikolata ve meyvenin eşsiz buluşması olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte, Orman meyveli brownie tarifi...
Malzemeler
- 200 gram bitter çikolata
- 150 gram tereyağı
- 1 su bardağı toz şeker
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı un
- 2 yemek kaşığı kakao
- 1 paket vanilin
- Bir tutam tuz
- 1 su bardağı orman meyvesi (vişne, böğürtlen, frambuaz, yaban mersini, çilek karışımı)
Yapılışı
- Bitter çikolatayı küçük parçalara ayırın. Tereyağı ile birlikte benmari usulü eritin ve hafif soğumaya bırakın.
- Şeker ve yumurtaları bir kapta mikserle köpük köpük olana kadar çırpın.
- Eriyen çikolata-tereyağı karışımını yumurtalara ekleyin. Vanilin ve tuzu da ilave edin.
- Un ve kakaoyu eleyerek karışıma ekleyin, spatula ile nazikçe karıştırın.
- Orman meyvelerinin yarısını hamura karıştırın. Kalanını üzerine serpmek için ayırın.
- Yağlı kâğıt serili fırın tepsisine karışımı dökün. Kalan meyveleri üzerine serpiştirin.
- Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30-35 dakika pişirin. (İçinin hafif nemli kalması ideal.)
- Soğuduktan sonra dilimleyin. Dilerseniz pudra şekeri serpebilir veya yanında dondurma ile servis edebilirsiniz.