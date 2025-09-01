Çikolata ve meyvenin eşsiz buluşması: Orman meyveli brownie tarifi

Tatlı severlerin vazgeçilmezlerinden biri olan brownie, çikolatanın yoğun dokusunu sevenler için ideal bir seçenek. Ancak bu kez klasik tarif farklı bir dokunuşla buluşuyor: Orman meyveleri. Böğürtlen, frambuaz, yaban mersini ve çileğin ekşiliği, browniyenin yoğun çikolata tadına eşlik ederek hem lezzet hem de görsellik açısından kusursuz bir uyum yaratıyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif, davet sofralarına şıklık katarken, yanında dondurma ile servis edildiğinde tam bir ziyafete dönüşüyor. Peki, çikolata ve meyvenin eşsiz buluşması olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte, Orman meyveli brownie tarifi...

Malzemeler

200 gram bitter çikolata

150 gram tereyağı

1 su bardağı toz şeker

3 adet yumurta

1 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilin

Bir tutam tuz

1 su bardağı orman meyvesi (vişne, böğürtlen, frambuaz, yaban mersini, çilek karışımı)

Yapılışı