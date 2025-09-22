Çikolata ve meyvenin muhteşem uyumu: Ahududulu brownie tarifi

Brownie, çikolata severlerin en çok tercih ettiği tatlılardan biridir. Peki bu klasik lezzeti biraz daha farklılaştırmak ister misiniz? Ahududu ile zenginleştirilen brownie, hem gözlere hem de damaklara hitap eden enfes bir tat sunuyor. Üstelik yapımı sandığınız kadar zor değil. Evde kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu tarif, çay saatlerinin ve özel davetlerin vazgeçilmezi olacak. Peki, çikolata ve meyvenin muhteşem uyumu olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte, leziz ahududulu brownie tarifi...

AHUDUDULU BROWNIE TARİFİ

Malzemeler:

200 gram bitter çikolata

150 gram tereyağı

3 adet yumurta

150 gram toz şeker

100 gram un

1 çay kaşığı vanilya özütü

100 gram taze ahududu

AHUDUDULU BROWNIE YAPILIŞI

Fırını 180 dereceye ısıtın ve kare bir fırın kabını yağlayın.

Tereyağı ve çikolatayı benmari usulü eritin, karıştırarak homojen hale getirin.

Ayrı bir kapta yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın.

Çikolatalı karışımı yumurtalı karışıma ekleyin, vanilyayı da ilave edin ve karıştırın.

Unu eleyerek karışıma ekleyin, spatula ile nazikçe karıştırın.

Hamurun üzerine taze ahududuları serpiştirin ve hafifçe bastırın.

Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra soğumasını bekleyin, dilimleyip servis yapın.

Afiyet olsun!