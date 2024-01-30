Çin mutfağının lezzet bombası: Mo Po Tofu
Ma Po Tofu, Sichuan mutfağının baharatlı ve lezzet dolu bir şölenidir. Bu nefis yemek, tatlı ve acı notaların birleştiği bir tofu ve kıyma harikasıdır.
Ma Po Tofu, geleneksel olarak Sichuan mutfağına ait olan ve dünya genelinde popüler olan bir Çin yemeğidir. Bu yemek, baharatlı kırmızı biber, tofu ve kıyma ile hazırlanır ve tatlı, tuzlu, acı ve baharatlı tatların mükemmel bir denge içinde buluştuğu bir lezzet patlaması sunar. "Ma Po" adı, yemeğin sahibi olduğuna inanılan bir kadından gelir ve "Ma" acı biberin yoğunluğunu ve "Po" ise tofu'nun dokusunu ifade eder. Ma Po Tofu, geleneksel olarak pirinçle servis edilir ve bu yemek, baharatlı yemeklere olan ilgisiyle bilinenler için bir zevk şöleni sunar. Her bir ısırık, lezzetin büyüsüne kapılmanıza neden olacak!
MO PO TOFU TARİFİ
Malzemeler
- 200 Gram Dana Kıyma
- 300 Gram Tofu Peyniri (Sert), Küp kesilmiş
- 2 Diş Sarımsak, İnce kıyılmış
- 1 Parça Zencefil, (veya 2.5cm) Kabukları soyulmuş, ince kıyılmış
- 2 Adet Yeşil Soğan, İnce dilimlenmiş
- 1 Yemek Kaşığı Ayçiçek Yağı
Sosu için:
- 2 Yemek Kaşığı Baklalı Acı Biber Sosu (Toban Djan)
- 2 Yemek Kaşığı Mirin
- 1 Yemek Kaşığı Soya Ezmesi (Beyaz Miso)
- 1 Yemek Kaşığı İstiridye Sosu
- ½ Yemek Kaşığı Soya Sosu
- 1 Tatlı Kaşığı Susam Yağı
- 1 Tatlı Kaşığı Mısır Nişastası
- 4 Yemek Kaşığı Su
Yapılışı
- Sosu hazırlamak için; küçük bir kasede baklalı acı biber sosunu, mirini, soya ezmesini, istiridye sosunu, soya sosunu, susam yağını, mısır nişastasını ve 4 yemek kaşığı suyu çırparak karıştırın. Hazırladığınız sos karışımını bir kenarda bekletin. Yanında sade pilav ile sıcakken servis edin.
- 1 yemek kaşığı ayçiçek yağını wok tavada orta dereceli ateşte ısıtın. Isınan tavaya ince kıyılmış zencefil ve sarımsakları ilave edip, aroması çıkana dek 1 dakika kadar soteleyin. Ardından kıymayı ilave edin ve rengi dönene dek yaklaşık 5 dakika karıştırarak sotelemeyi sürdürün.
- Hazırladığınız sos karışımını wok tavaya dökün ve güzelce karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakın. Kaynayan sosa küp kesilmiş tofu peynirlerini ilave edip, ara sıra karıştırarak 5 dakika daha pişirmeyi sürdürün. Karıştırma işlemi sırasında peynirleri ezmemeye özen gösterin. Son olarak ince dilimlenmiş yeşil soğanları wok tavaya ilave edin ve son bir kez karıştırdıktan sonra yemeği ocaktan alın.
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