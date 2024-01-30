Çin mutfağının lezzet bombası: Mo Po Tofu

Yayınlanma: 30.01.2024 - 17:38

Güncelleme: 30.01.2024 - 17:38

Ma Po Tofu, geleneksel olarak Sichuan mutfağına ait olan ve dünya genelinde popüler olan bir Çin yemeğidir. Bu yemek, baharatlı kırmızı biber, tofu ve kıyma ile hazırlanır ve tatlı, tuzlu, acı ve baharatlı tatların mükemmel bir denge içinde buluştuğu bir lezzet patlaması sunar. "Ma Po" adı, yemeğin sahibi olduğuna inanılan bir kadından gelir ve "Ma" acı biberin yoğunluğunu ve "Po" ise tofu'nun dokusunu ifade eder. Ma Po Tofu, geleneksel olarak pirinçle servis edilir ve bu yemek, baharatlı yemeklere olan ilgisiyle bilinenler için bir zevk şöleni sunar. Her bir ısırık, lezzetin büyüsüne kapılmanıza neden olacak!

MO PO TOFU TARİFİ

Malzemeler

200 Gram Dana Kıyma

300 Gram Tofu Peyniri (Sert), Küp kesilmiş

2 Diş Sarımsak, İnce kıyılmış

1 Parça Zencefil, (veya 2.5cm) Kabukları soyulmuş, ince kıyılmış

2 Adet Yeşil Soğan, İnce dilimlenmiş

1 Yemek Kaşığı Ayçiçek Yağı

Sosu için:

2 Yemek Kaşığı Baklalı Acı Biber Sosu (Toban Djan)

2 Yemek Kaşığı Mirin

1 Yemek Kaşığı Soya Ezmesi (Beyaz Miso)

1 Yemek Kaşığı İstiridye Sosu

½ Yemek Kaşığı Soya Sosu

1 Tatlı Kaşığı Susam Yağı

1 Tatlı Kaşığı Mısır Nişastası

4 Yemek Kaşığı Su

Yapılışı