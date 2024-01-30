Dolmaların şahı: Şıhıl mahşi tarifi

Yayınlanma: 30.01.2024 - 14:59

Güncelleme: 30.01.2024 - 14:59

Orta Doğu'nun zengin mutfak kültüründen çıkan, birbirine aşkla karışan lezzetlerle tanışmaya hazır mısınız? Şıhıl Mahşi İç Harcı, geleneksel dolmalarınıza ve yemeklerinize damakları coşturan bir dokunuş katıyor.

Malzemeler:

1 su bardağı pirinç

1 su bardağı ince bulgur

1 adet soğan (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı domates salçası

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım çay bardağı nar ekşisi

Tuz, karabiber, pul biber (isteğe bağlı)

Yarım demet taze nane veya maydanoz (isteğe bağlı)

1,5 su bardağı sıcak su (iç harcı karıştırmak için)

Yapılışı:

Pirinci iyice yıkayın ve süzün.

İnce bulguru bir kaba alın.

Soğanı ince doğrayın veya rendeleyin.

Pirinci, ince bulguru, doğranmış soğanı, domates salçasını, zeytinyağını, nar ekşisini ve baharatları bir kaba koyun.

İç harcı iyice karıştırın.

Sıcak suyu azar azar iç harca ekleyerek karıştırın. Su miktarını kontrol ederek karıştırmaya devam edin. Bulgurlar şişene kadar karıştırmaya devam edebilirsiniz.

İç harcınızı isteğe bağlı olarak taze nane veya maydanoz ekleyerek zenginleştirebilirsiniz.

Şıhıl Mahşi iç harcı hazır! Artık bu iç harcı kullanarak yaprak sarması veya biber dolması gibi çeşitli dolmalarınızı hazırlayabilirsiniz.