Çıtır çıtır ıspanaklı gül böreği tarifi
Çıtır dışı, yumuşacık içiyle ıspanaklı gül börekleri mutlaka deneyin.
Klasik börek tariflerinden sıkıldıysanız ve hem lezzetli hem de şık sunumlu bir alternatif arıyorsanız, ıspanaklı gül böreği tam size göre! Dışı çıtır, içi yumuşacık bu börek, özellikle çay saatlerinin ve kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olacak.
MALZEMELER
- 3 adet yufka
- 400 gram ıspanak
- 1 adet soğan
- 1 çay bardağı beyaz peynir (isteğe bağlı)
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay bardağı süt
- 1 adet yumurta
- Tuz, karabiber, pul biber
YAPILIŞI
Ispanakları yıkayıp ince ince doğrayın. Soğanı küçük küçük doğrayın ve az sıvı yağda kavurun. Üzerine ıspanakları ekleyin, suyunu salıp çekene kadar pişirin. Soğuduktan sonra içine beyaz peynir, tuz ve baharatları ilave edip karıştırın.
Sıvı yağ ve sütü bir kapta karıştırın.
Yufkayı tezgaha serin, üzerine hazırladığınız sütlü karışımdan sürün. Yufkayı dörde kesin.
Her üçgen parçanın geniş kısmına iç harçtan koyun ve rulo yapın. Ruloyu kendi etrafında sararak gül şekli verin.
Börekleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine çırpılmış yumurta sürün.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar (yaklaşık 25-30 dakika) pişirin.
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