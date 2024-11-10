Çıtır çıtır lezzet: Ev yapımı Selanik gevreği tarifi

Yayınlanma: 10.11.2024 - 15:13

Güncelleme: 10.11.2024 - 15:13

Evde kolayca yapılabilen bu Selanik gevreği tarifiyle, geleneksel lezzetleri mutfağınıza taşıyabilirsiniz. İşte nefis ve pratik bir Selanik gevreği tarifi!

Malzemeler

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilin

1 çay bardağı kuru üzüm

1 çay bardağı fındık veya badem (isteğe göre)

1 çay bardağı kuru kayısı veya kuru incir (isteğe göre doğranmış)

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

Hazırlık Aşamaları

Hamuru Hazırlayın: Bir karıştırma kabına yumurtaları ve toz şekeri alın, şeker tamamen eriyene kadar çırpın. Karışıma sıvı yağı ekleyip çırpmaya devam edin.

Kuru Malzemeleri Ekleyin: Karışıma un, kabartma tozu, vanilin ve isteğe göre tarçını ekleyerek karıştırın. Ardından kuru üzüm, fındık, badem veya kuru kayısı gibi kuru yemişleri ekleyin ve karıştırarak hamura yedirin.

Hamuru Şekillendirin: Karışımı yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine, ince ve geniş bir şekilde yayın. Hamuru 170 derece önceden ısıtılmış fırında, yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirin. Hamurun rengi hafif altın sarısına döndüğünde fırından çıkarabilirsiniz.

Gevrek Dilimleri Hazırlayın: Fırından çıkan hamuru bir süre soğumaya bırakın, ardından ince dilimler halinde kesip, gevrek kıvamına gelmesi için 140 dereceye düşürdüğünüz fırında tekrar 10-15 dakika daha pişirin.

Soğutun ve Servis Edin: Dilimleri fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Tamamen soğuduktan sonra hava almayan bir kapta saklayabilirsiniz.