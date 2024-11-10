Çıtır çıtır lezzet: Ev yapımı Selanik gevreği tarifi
Selanik gevreği, kahve veya çay saatlerinin vazgeçilmezi olan hafif, çıtır ve lezzetli bir atıştırmalık. Fındık, kuru üzüm, kuru kayısı gibi kuru yemişlerle zenginleşen bu gevrek, hem doyurucu hem de besleyici bir seçenek sunuyor.
Evde kolayca yapılabilen bu Selanik gevreği tarifiyle, geleneksel lezzetleri mutfağınıza taşıyabilirsiniz. İşte nefis ve pratik bir Selanik gevreği tarifi!
Malzemeler
- 2 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- 1/2 su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı un
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
- 1 paket vanilin
- 1 çay bardağı kuru üzüm
- 1 çay bardağı fındık veya badem (isteğe göre)
- 1 çay bardağı kuru kayısı veya kuru incir (isteğe göre doğranmış)
- 1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)
Hazırlık Aşamaları
Hamuru Hazırlayın: Bir karıştırma kabına yumurtaları ve toz şekeri alın, şeker tamamen eriyene kadar çırpın. Karışıma sıvı yağı ekleyip çırpmaya devam edin.
Kuru Malzemeleri Ekleyin: Karışıma un, kabartma tozu, vanilin ve isteğe göre tarçını ekleyerek karıştırın. Ardından kuru üzüm, fındık, badem veya kuru kayısı gibi kuru yemişleri ekleyin ve karıştırarak hamura yedirin.
Hamuru Şekillendirin: Karışımı yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine, ince ve geniş bir şekilde yayın. Hamuru 170 derece önceden ısıtılmış fırında, yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirin. Hamurun rengi hafif altın sarısına döndüğünde fırından çıkarabilirsiniz.
Gevrek Dilimleri Hazırlayın: Fırından çıkan hamuru bir süre soğumaya bırakın, ardından ince dilimler halinde kesip, gevrek kıvamına gelmesi için 140 dereceye düşürdüğünüz fırında tekrar 10-15 dakika daha pişirin.
Soğutun ve Servis Edin: Dilimleri fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Tamamen soğuduktan sonra hava almayan bir kapta saklayabilirsiniz.
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