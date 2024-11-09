Akşam sofralarının vazgeçilmez kış lezzet: Kıymalı ıspanak tarifi

Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak, besleyici ve lezzetli bir tarif mi arıyorsunuz? Kıymalı ıspanak, hem doyurucu hem de pratik bir akşam yemeği seçeneği. İşte, Kıymalı ıspanak tarifi...

Akşam sofralarının vazgeçilmez kış lezzet: Kıymalı ıspanak tarifi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.11.2024 - 17:39

Kış aylarının gözde sebzesi ıspanak, demir ve vitamin deposu olarak sofralarımıza sağlık getiriyor. Kıymalı ıspanak ise bu lezzeti bir üst seviyeye taşıyarak proteinle buluşturuyor. Yanında yoğurt ve taze ekmekle sunabileceğiniz bu tarif, hem ailenizi hem de misafirlerinizi mutlu edecek. İşte, Kıymalı ıspanak tarifi...

KIYMALI ISPANAK TARİFİ

Malzemeler

  • 200 gram kıyma
  • 1 adet soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 3 bağ ıspanak
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 tutam tuz
  • 1 tutam karabiber

Yapılış

  1. Kıymayı tavaya alarak kavurun.
  2. Yağını ve küp kesilmiş soğan ile sarımsağı ekleyip kavurmaya devam edin.
  3. Salçayı ekleyin.
  4. Yıkayıp kuruttuğunuz ıspanakları da ilave ederek kavurun.
  5. 1 su bardağı sıcak su ve baharatlarını da ekleyerek kısık ateşte pişirin.
  6. Kıymalı ıspanak yemeği tarifiniz hazır. Afiyet olsun!

Etiketler: #ıspanak #tarif #Kış ayları #Kış

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