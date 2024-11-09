Akşam sofralarının vazgeçilmez kış lezzet: Kıymalı ıspanak tarifi

Yayınlanma: 09.11.2024 - 17:39

Güncelleme: 09.11.2024 - 17:39

Kış aylarının gözde sebzesi ıspanak, demir ve vitamin deposu olarak sofralarımıza sağlık getiriyor. Kıymalı ıspanak ise bu lezzeti bir üst seviyeye taşıyarak proteinle buluşturuyor. Yanında yoğurt ve taze ekmekle sunabileceğiniz bu tarif, hem ailenizi hem de misafirlerinizi mutlu edecek. İşte, Kıymalı ıspanak tarifi...

KIYMALI ISPANAK TARİFİ

Malzemeler

200 gram kıyma

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı salça

3 bağ ıspanak

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

Yapılış